Адвокат опроверг завершение расследования дела о ДТП с пьяным Ефремовым

Уголовное дело о смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве с участием нетрезвого актёра Михаила Ефремова всё ещё находится на стадии расследования и завершится на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.

— Нет, не завершено [расследование], скорее всего, завершится на следующей неделе, — сказал он.

Отмечается, что аналогичной информацией обладают и представители потерпевшей стороны. При этом, как заявил журналистам источник в следственных органах, расследование в настоящий момент находится в завершающей стадии. После этого дело будет представлено для ознакомления потерпевшим, затем обвинительное заключение будет направлено в прокуратуру.

Уточняется, что к настоящему моменту проведены все экспертизы, приобщены записи камер видеонаблюдения и свидетельские показания. В момент ДТП актёр управлял автомобилем в состоянии опьянения, находился в салоне один, его авто было исправно.