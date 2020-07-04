"Поставлена точка над i". Соловьёв показал результаты экспертизы по делу Ефремова

На подушке безопасности на водительском месте в автомобиле Михаила Ефремова были обнаружены следы ДНК актёра. Результаты соответствующей экспертизы МВД были показаны в эфире передачи "СоловьёвLIVE".

— На "срезе подушки безопасности", предоставленной на экспертизу, обнаружены пот и эпителиальные клетки, которые произошли от Ефремова М.О., — говорится в документе.

На вопрос, откуда у него появились изображения с результатами экспертизы, Соловьёв сослался на "журналистскую тайну". В свою очередь его собеседник, адвокат семьи погибшего в ДТП водителя Александр Добровинский, заявил, что данным документом подводится некоторый итог.

— Наконец, сегодня, в общем-то, поставлена точка над i. Ефремов находился за рулём машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов, — сказал он.