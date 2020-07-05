На севере Китая выявили пациента с подозрением на бубонную чуму

После этого в городе Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. Как отмечается, есть опасность распространения чумы среди населения. Власти рекомендовали не охотиться на диких животных и при появлении признаков заболевания немедленно сообщать об этом уполномоченным ведомствам.

Ранее Лайф сообщал, что ещё в 2012 году в Китае была возможна вспышка заболевания, причиной которой мог стать "родственник" коронавируса SARS-CoV-2. Несмотря на то что он, вероятно, привёл к смерти трёх человек, с тех пор образцы вируса хранились в Институте вирусологии в Ухани.