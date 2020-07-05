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На севере Китая выявили пациента с подозрением на бубонную чуму

Есть риск, что болезнь распространится среди населения города.

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Фото © Pixabay

Пациента с подозрением на бубонную чуму выявили в автономном районе Китая Внутренняя Монголия. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

После этого в городе Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. Как отмечается, есть опасность распространения чумы среди населения. Власти рекомендовали не охотиться на диких животных и при появлении признаков заболевания немедленно сообщать об этом уполномоченным ведомствам.

Ранее Лайф сообщал, что ещё в 2012 году в Китае была возможна вспышка заболевания, причиной которой мог стать "родственник" коронавируса SARS-CoV-2. Несмотря на то что он, вероятно, привёл к смерти трёх человек, с тех пор образцы вируса хранились в Институте вирусологии в Ухани.

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