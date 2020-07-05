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Назван самый популярный пункт городского велопроката в Москве

Всего в июне этой услугой воспользовались почти 1,3 миллиона раз.

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Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

В июне самым популярным пунктом велопроката в Москве стала станция № 466, которая расположена у главного входа ВДНХ. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Самая популярная станция проката № 466 расположена у главного входа ВДНХ, ею воспользовались 25,7 тысячи раз, — передаёт сайт мэра и Правительства Москвы его слова.

За первый месяц лета этого года горожане совершили почти 1,3 миллиона поездок на велосипедах московского велопроката. Это на 280 тысяч поездок больше, чем годом ранее.

Напомним, велопрокат в столице возобновил работу с 1 июня.

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