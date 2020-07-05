Назван самый популярный пункт городского велопроката в Москве

В июне самым популярным пунктом велопроката в Москве стала станция № 466, которая расположена у главного входа ВДНХ. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Самая популярная станция проката № 466 расположена у главного входа ВДНХ, ею воспользовались 25,7 тысячи раз, — передаёт сайт мэра и Правительства Москвы его слова.

За первый месяц лета этого года горожане совершили почти 1,3 миллиона поездок на велосипедах московского велопроката. Это на 280 тысяч поездок больше, чем годом ранее.