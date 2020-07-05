СМИ: Китай хранил смертельный вирус в Ухани с 2012 года

Ещё в 2012 году в Китае могла произойти вспышка заболевания, причиной которой мог стать "родственник" коронавируса SARS-CoV-2. Несмотря на то что он, вероятно, являлся причиной смерти трёх человек, с тех пор образцы смертельного вируса хранились в Институте вирусологии в Ухани.

По данным британской газеты The Sunday Times, в 2012 году в провинции Юньнань было зарегистрировано шесть пациентов с тяжёлой формой пневмонии, которые до этого принимали участие в очистке медной шахты от экскрементов летучих мышей. Первоначально предполагалось, что их состояние вызвано коронавирусом SARS-CoV-1 — возбудителем атипичной пневмонии, эпидемия которой произошла в 2002–2003 годах.

Однако позже исследования это не подтвердили, а у четырёх оставшихся в живых к тому моменту пациентов были обнаружены антитела к неизвестному, но похожему на SARS-CoV-1 коронавирусу. Вскоре скончался третий заболевший, однако причину установить так и не удалось. Медики лишь полагали, что это связано с коронавирусом, которым погибшие заразились от летучих мышей.

Китайские институты направляли в опасную пещеру группы исследователей, которым удалось найти много новых вирусов, в том числе и тот, что был похож на SARS-CoV-1. Он получил название RaBtCov/4991, затем сменил его на RaTG13. Китай объяснил это изменениями в международной научной номенклатуре, умалчивая о его связи с тремя смертями.