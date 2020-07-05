В США сломали памятник Колумбу и выбросили в гавань — видео

Protesters just took down the Christopher Columbus statue in Baltimore’s Little Italy. pic.twitter.com/ViPk5eKOtz— Louis Krauss (@louiskraussnews) July 5, 2020
В американском Балтиморе, расположенном неподалёку от Вашингтона, протестующие сломали памятник Христофору Колумбу, который стоял в районе Маленькая Италия. Видеозапись была опубликована в соцсетях.
В США 4 июля празднуют День независимости. Когда в городе начался торжественный салют, собравшиеся выбросили статую в городскую гавань.
Aaaand dumped it in the inner harbor ✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼✊🏻— spencer compton (@spencercompton) July 5, 2020
(original video taken down. RT this one) pic.twitter.com/Ka0QI5dSNR
Стоит отметить, что и в самой американской столице мероприятия по случаю главного праздника страны прошли не без происшествий. Так, во время выступления президента Дональда Трампа протестующие сожгли американский флаг, а затем отправились на площадь, где проходил салют.
Напомним, беспорядки в США не утихают с 25 мая, когда при задержании полицейскими был убит афроамериканец Джордж Флойд. Сперва по стране прокатилась волна погромов и беспорядков, со временем они переросли в протесты против полиции, расизма и дискриминации, сопровождающиеся "войной" с памятниками истории.