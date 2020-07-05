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В США сломали памятник Колумбу и выбросили в гавань — видео

В этот же момент начинался салют в честь Дня независимости.

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В американском Балтиморе, расположенном неподалёку от Вашингтона, протестующие сломали памятник Христофору Колумбу, который стоял в районе Маленькая Италия. Видеозапись была опубликована в соцсетях.

В США 4 июля празднуют День независимости. Когда в городе начался торжественный салют, собравшиеся выбросили статую в городскую гавань.

Стоит отметить, что и в самой американской столице мероприятия по случаю главного праздника страны прошли не без происшествий. Так, во время выступления президента Дональда Трампа протестующие сожгли американский флаг, а затем отправились на площадь, где проходил салют.

Напомним, беспорядки в США не утихают с 25 мая, когда при задержании полицейскими был убит афроамериканец Джордж Флойд. Сперва по стране прокатилась волна погромов и беспорядков, со временем они переросли в протесты против полиции, расизма и дискриминации, сопровождающиеся "войной" с памятниками истории.

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