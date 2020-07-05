В конгрессе США уверены, что источник утечки ложных данных о "сговоре" РФ и талибов не будет найден

Американские власти никогда не смогут установить, кто именно из разведслужбы страны организовал утечку ложной информации в СМИ о том, что Россия якобы предлагала боевикам террористического движения "Талибан"* вознаграждение за убийства военнослужащих США в Афганистане. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил старший республиканец спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Девин Нуньес.
— Я думаю, что у нас есть реальная проблема в спецслужбах в рамках нашей контрразведки, когда они… должны по факту вести расследование в отношении самих себя. Я не думаю, что мы найдём тех людей, кто стал источником утечки, людей, которые просто помогали левым выстроить свою картину происходящего, чтобы попытаться свергнуть Республиканскую партию, — сообщил он.
Нуньес добавил, что службы разведки США "были политизированы минимум с 2016 года". По его словам, демократы пытались заручиться поддержкой американских спецслужб, чтобы следить за сотрудниками предвыборного штаба Дональда Трампа.
Кроме того, Нуньес подчеркнул, что сообщения о некой связи России и талибов напоминают историю с попыткой импичмента Трампа.
— Сначала сенсационная публикация, а потом, конечно, через несколько дней выясняется, что разведывательные данные даже не поступали президенту, — отметил республиканец.
Напомним, ранее New York Times со ссылкой на источники из разведки опубликовала статью, в которой говорилось, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Позднее газета назвала посредника в "сговоре" России с террористической группировкой. В Белом доме усомнились в правдивости публикации. Дональд Трамп сообщил, что разведка США признала фейком данную информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о "сговоре" "чушью собачьей".
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
Лента новостей
На Алтае сотни человек собрались на вечеринке, несмотря на запрет массовых мероприятий
сегодня в 01:55
Над Белым домом прогремел салют и прошёл авиапарад в честь Дня независимости
сегодня в 01:50
В конгрессе США уверены, что источник утечки ложных данных о "сговоре" РФ и талибов не будет найден
сегодня в 01:23