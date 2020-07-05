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В Красноярском крае из-за падения деревьев погиб один человек

В данный момент спасатели устраняют последствия непогоды.

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Фото © ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В результате падения деревьев на палаточный лагерь в Дзержинском районе Красноярского края погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ, передаёт ТАСС.

Отмечается, что причиной происшествия на озере Маслеево в районе населённого пункта Колон стал сильный ветер с грозой. Кроме того, как рассказали спасатели, ещё четыре человека получили травмы, один из пострадавших — подросток 14 лет.

Из-за повалившихся деревьев также пострадало около 20 машин и 10 палаток.

Уточняется, что в лагере во время непогоды находилось более 200 человек. В данный момент сотрудники МЧС расчищают территорию и распиливают деревья. Всего к работам привлечено 33 человека и 10 единиц техники.

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