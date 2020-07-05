В Красноярском крае из-за падения деревьев погиб один человек

В результате падения деревьев на палаточный лагерь в Дзержинском районе Красноярского края погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ, передаёт ТАСС.

Отмечается, что причиной происшествия на озере Маслеево в районе населённого пункта Колон стал сильный ветер с грозой. Кроме того, как рассказали спасатели, ещё четыре человека получили травмы, один из пострадавших — подросток 14 лет.

Из-за повалившихся деревьев также пострадало около 20 машин и 10 палаток.