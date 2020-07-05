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Специалист назвала полезные свойства борщевика

Она также поведала о том, в какой ситуации этот сорняк может быть опасен для здоровья.

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Фото © Pixabay

Российский агроном Елизавета Тихонова уверена, что борщевик может приносить пользу тем гражданам, у кого есть дачи и огороды. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Борщевик в нашей стране считают одним из опаснейших сорняков, который выживает даже в сложных погодных условиях и быстро распространяется по территории.

Тихонова отметила, что из этого сорняка граждане могут извлечь выгоду, используя его в качестве удобрений, тем самым можно сэкономить на покупке химикатов.

Многие дачники замачивают листья борщевика в воде. Потом разводят до нужной концентрации и поливают растения. После такого они начинают просто неимоверно быстро расти. У борщевика есть свойство стимулятора роста. Сок борщевика, когда попадает на растения, стимулирует фотосинтез. Растение после этого приобретает силу, – подчеркнула агроном.

Однако, как рассказала Тихонова, борщевик в некоторых ситуациях может нанести вред для здоровья.

Когда борщевик перерастает определённый момент, у него становятся прочные стебли. Если кто-то хватается за стебель, то он выделяет сок. Сначала ничего не заметно, но этот сок обладает фотосенсибилизирующим свойством (повышает чувствительность к свету – ред.) и улавливает ультрафиолет. Если вы вовремя не смоете сок, то солнце просто прожигает кожу в этом месте, – сообщила агроном.

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