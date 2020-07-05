Специалист назвала полезные свойства борщевика

Российский агроном Елизавета Тихонова уверена, что борщевик может приносить пользу тем гражданам, у кого есть дачи и огороды. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Борщевик в нашей стране считают одним из опаснейших сорняков, который выживает даже в сложных погодных условиях и быстро распространяется по территории.

Тихонова отметила, что из этого сорняка граждане могут извлечь выгоду, используя его в качестве удобрений, тем самым можно сэкономить на покупке химикатов.

– Многие дачники замачивают листья борщевика в воде. Потом разводят до нужной концентрации и поливают растения. После такого они начинают просто неимоверно быстро расти. У борщевика есть свойство стимулятора роста. Сок борщевика, когда попадает на растения, стимулирует фотосинтез. Растение после этого приобретает силу, – подчеркнула агроном.

Однако, как рассказала Тихонова, борщевик в некоторых ситуациях может нанести вред для здоровья.