Трамп заявил, что США победят левых, как нацизм, фашизм и коммунизм

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе своего выступления по случаю празднования Дня независимости страны заявил о том, что американцам удалось одержать победу над фашизмом, коммунизмом, а в скором времени они одолеют и левых.

— Американские герои нанесли поражение нацистам, опрокинули фашистов, свергли коммунистов, сохранили американские ценности, подтвердили американские принципы и загнали террористов на самый край земли. Сейчас мы в процессе разгрома радикальных леваков, марксистов, анархистов, подстрекателей, грабителей — людей, которые во многих случаях не соображают, что делают, — отметил глава государства.

Американский лидер добавил, что не позволит "разъярённой толпе свергать наши статуи, стирать нашу историю, вести идеологическую обработку наших детей и попирать наши принципы".