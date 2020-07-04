Трамп заявил, что США победят левых, как нацизм, фашизм и коммунизм

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе своего выступления по случаю празднования Дня независимости страны заявил о том, что американцам удалось одержать победу над фашизмом, коммунизмом, а в скором времени они одолеют и левых.
— Американские герои нанесли поражение нацистам, опрокинули фашистов, свергли коммунистов, сохранили американские ценности, подтвердили американские принципы и загнали террористов на самый край земли. Сейчас мы в процессе разгрома радикальных леваков, марксистов, анархистов, подстрекателей, грабителей — людей, которые во многих случаях не соображают, что делают, — отметил глава государства.
Американский лидер добавил, что не позволит "разъярённой толпе свергать наши статуи, стирать нашу историю, вести идеологическую обработку наших детей и попирать наши принципы".
Напомним, в США в начале лета прокатилась волна массовых акций. Поводом для них стало жестокое задержание Джорджа Флойда, в результате которого афроамериканец погиб. По всей стране прошли протесты, в некоторых штатах начались массовые беспорядки, которые заканчивались свержением памятников и грабежом различных магазинов. Дональд Трамп заявлял, что будет бороться против подобных действий демонстрантов, за что подвергся критике со стороны политических конкурентов.