В Белом доме рассказали, с кем Трамп отмечает День независимости

Президент США Дональд Трамп отмечает День независимости вместе с военными, полицейскими и медицинскими работниками, которые боролись с коронавирусом в последние месяцы. Об этом журналистам рассказал представитель Белого дома Джадд Дир.

Гостей ждёт праздничная программа, выступление главы государства, салют и пролёт военных самолётов. В то же время мэр столицы Мюриел Баузер призвала граждан воздержаться от походов на массовые мероприятия по случаю праздника. Однако территория Белого дома является федеральной и не относится к юрисдикции властей Вашингтона.