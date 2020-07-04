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В Белом доме рассказали, с кем Трамп отмечает День независимости

Гостей ждёт праздничная программа, выступление главы государства, салют и пролёт военных самолётов.

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Президент США Дональд Трамп отмечает День независимости вместе с военными, полицейскими и медицинскими работниками, которые боролись с коронавирусом в последние месяцы. Об этом журналистам рассказал представитель Белого дома Джадд Дир.

Приглашённые гости включают работников здравоохранения, военных, сотрудников правоохранительных органов и их семьи, — заявил Дир.

Гостей ждёт праздничная программа, выступление главы государства, салют и пролёт военных самолётов. В то же время мэр столицы Мюриел Баузер призвала граждан воздержаться от походов на массовые мероприятия по случаю праздника. Однако территория Белого дома является федеральной и не относится к юрисдикции властей Вашингтона.

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