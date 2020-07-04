Врач назвал продукт — защитник от рака

Стручковый горох может защитить человека от появления онкологических заболеваний, а также помочь укрепить кости. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Запись передачи была опубликована в "Ютубе".

По словам эксперта, горох важен для профилактики онкозаболеваний. Гинзбург отметил, что в этом продукте содержится никотиновая кислота, которая обладает противовоспалительными свойствами и затрудняет вростание сосудов в опухоль.

Кроме того, врач поведал, что в зелёном горохе много белка и кремния. Эти веществa необходимы для синтезa коллагенa и эластинa, которые участвуют в процессе омоложения кожи, укрепления костей, суставов и связок.

Специалист также порекомендовал есть бобовый продукт для улучшения памяти и центральной нервной системы.