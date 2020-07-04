Врач назвал продукт — защитник от рака

Стручковый горох может защитить человека от появления онкологических заболеваний, а также помочь укрепить кости. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Запись передачи была опубликована в "Ютубе".
По словам эксперта, горох важен для профилактики онкозаболеваний. Гинзбург отметил, что в этом продукте содержится никотиновая кислота, которая обладает противовоспалительными свойствами и затрудняет вростание сосудов в опухоль.
Кроме того, врач поведал, что в зелёном горохе много белка и кремния. Эти веществa необходимы для синтезa коллагенa и эластинa, которые участвуют в процессе омоложения кожи, укрепления костей, суставов и связок.
Специалист также порекомендовал есть бобовый продукт для улучшения памяти и центральной нервной системы.
Гинзбург добавил, что в кожуре гороха содержатся аскорбиновая кислота и пищевые волокна, которые хорошо влияют на уровень сахара в крови человека. Врач рассказал, что благодаря высокому содержанию белка и низкой калорийности горох может помочь людям в процессе похудения.