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Врач назвал продукт — защитник от рака

По его словам, он также благоприятно влияет на память и нервную систему человека.

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Фото © Pixabay

Стручковый горох может защитить человека от появления онкологических заболеваний, а также помочь укрепить кости. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Запись передачи была опубликована в "Ютубе".

По словам эксперта, горох важен для профилактики онкозаболеваний. Гинзбург отметил, что в этом продукте содержится никотиновая кислота, которая обладает противовоспалительными свойствами и затрудняет вростание сосудов в опухоль.

Кроме того, врач поведал, что в зелёном горохе много белка и кремния. Эти веществa необходимы для синтезa коллагенa и эластинa, которые участвуют в процессе омоложения кожи, укрепления костей, суставов и связок.

Специалист также порекомендовал есть бобовый продукт для улучшения памяти и центральной нервной системы.

Гинзбург добавил, что в кожуре гороха содержатся аскорбиновая кислота и пищевые волокна, которые хорошо влияют на уровень сахара в крови человека. Врач рассказал, что благодаря высокому содержанию белка и низкой калорийности горох может помочь людям в процессе похудения.

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