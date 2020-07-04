На Украине рассказали, где планируют установить ракеты, "способные уничтожить" Крымский мост

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что уже в следующем году планируется развернуть три дивизиона противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами "Нептун". Об этом он рассказал в интервью украинской службе "Радио Свобода".

По его словам, два комплекса будут размещены на Чёрном море, один — на Азовском.

— Испытания показали, что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно. Оружие однозначно эффективно, главная задача сейчас — получить "Нептуны" как можно скорее и грамотно их применять, — подчеркнул Неижпапа.

Напомним, в конце мая сообщалось о том, что украинские крылатые ракеты Р-360 комплекса "Нептун" почти одновременно успешно поразили две условные цели на расстоянии 85 км и 110 км от места пуска. Расстояние между целями составляло более 20 километров.