Казахстан вводит двухнедельный карантин из-за коронавируса

На фоне роста статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией власти Казахстана вводят строгие карантинные меры на 14-дневный срок для стабилизации ситуации. Согласно последним данным, за сутки в республике выявлено 1644 новых случая, их общее количество достигло 45 719.

Так, с 5 июля по всей стране будут запрещены массовые мероприятия, не разрешается собираться в группы более трёх человек и ограничен выход на улицу для людей старше 65 лет. Будут закрыты торговые центры, ночные клубы, детские лагеря и другие организации.

Вводятся также ограничения на международные авиаперевозки, рейсы выполняются по двум направлениям — в Южную Корею и Турцию, однако последняя 3 июля уведомила Казахстан, что пустит на свою территорию только тех граждан, кто имеет вид на жительство или разрешение на работу.

Внутренние рейсы по 45 направлениям сохранятся, а железнодорожные перевозки, напротив, будут сокращены — движение пригородных поездов будет приостановлено, как и пассажирские автобусные маршруты между регионами. Движение общественного транспорта также будет ограниченно, а в некоторых городах и вовсе остановлено, в частности в Нур-Султане.