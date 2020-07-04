У вице-премьера Кабардино-Балкарии выявили коронавирус

У заместителя председателя Правительства Кабардино-Балкарии Марата Хубиева, возглавлявшего до этого Министерство здравоохранения республики, выявили коронавирусную инфекцию. Об этом на своей странице в "Инстаграме" сообщает региональный Минздрав.

— К сожалению, болезнь не обошла стороной и меня. И пришлось лечиться в госпитале особо опасных инфекций, на базе ГКБ 1, — приводит Департамент здравоохранения слова Хубиева.

Отмечается, что чиновник проработал в этом медучреждении около 20 лет на разных должностях и оно сейчас "на высоком уровне справляется с настоящей проблемой".

— По роду своей деятельности я знаю, что это единый, слаженный механизм в масштабах республики, который работает благодаря и административному, и врачебному ресурсу. Однако, увидев ситуацию в клинике изнутри, меня тронуло трепетное отношение к каждому больному как со стороны врачей, так и со стороны всего персонала. Да, им сегодня тяжело! Но в этот период максимально проявились их лучшие качества, — подчеркнул Хубиев.