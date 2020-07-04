В Саратовской области 12-летняя девочка отправилась гулять с подружкой и утонула в пруду

В селе Лебедевка Краснокутского района Саратовской области 12-летняя девочка утонула в местном пруду во время прогулки со своей подружкой. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл 4 июля в районе 19:00. Две девочки гуляли по селу и в какой-то момент решили искупаться в пруду. Одна из них прыгнула в него и больше на поверхности воды не показывалась.