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В Саратовской области 12-летняя девочка отправилась гулять с подружкой и утонула в пруду

На её теле не было обнаружено каких-либо повреждений.

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Фото © СУ СК РФ по Саратовской области

В селе Лебедевка Краснокутского района Саратовской области 12-летняя девочка утонула в местном пруду во время прогулки со своей подружкой. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл 4 июля в районе 19:00. Две девочки гуляли по селу и в какой-то момент решили искупаться в пруду. Одна из них прыгнула в него и больше на поверхности воды не показывалась.

Обнаружить её тело смог брат подружки, которая сразу позвонила ему и сообщила о трагедии. Именно юноша и достал девочку из воды. Никаких повреждений на теле погибшей обнаружено не было. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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