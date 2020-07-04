Далай-лама заявил, что проживёт до 113 лет

Буддийский лидер Далай-лама XIV, который в понедельник отпразднует своё 85-летие, пообещал прожить до 113 лет. Об этом сообщил его почётный представитель, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, передаёт РИА "Новости".

В своём послании Ринпоче отметил, что далай-лама посвятил свою жизнь распространению общечеловеческих ценностей: любви, доброты, сострадания и терпимости.

— Его Святейшество Далай-лама дал обещание пребывать с нами до 113 лет, — сказано в послании верховного ламы Калмыкии по случаю юбилея духовного лидера буддизма.

Ринпоче подчеркнул, что далай-лама призвал всех людей жить мирно "в духе диалога, единения и дружбы", проявлять ко всем уважение и не распространять на планете насилие.