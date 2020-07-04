В Эфиопии более 160 человек погибли в беспорядках после убийства известного певца

Минимум 166 человек погибли в результате массовых столкновений, которые прокатились на этой неделе по Эфиопии после убийства политического активиста и музыканта Хаакаалуу Хундессаа. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на начальника полиции штата Оромия Гирма Гелама.

— В результате беспорядков в регионе погибло 145 гражданских лиц и 11 сотрудников сил безопасности. Ещё десять человек, включая двух полицейских, погибли в столице страны Аддис-Абебе, — заявил Гелама.

По его словам, ранения получили 167 человек, произведено более тысячи арестов. Кроме того, как подчеркнул Гелама, среди погибших только один человек был убит силами безопасности страны, все остальные стали жертвами межобщинных столкновений.

Массовые акции начались 30 июня в городах штата Оромия и в Аддис-Абебе после того, как пришло известие об убийстве Хаакаалуу Хундессаа в одном из кварталов столицы страны. В некоторых населённых пунктах дело дошло до столкновений и беспорядков, которые продолжались до вечера 2 июля.