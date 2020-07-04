В США пьяный мужчина убил полицейского и покончил с собой

В американском штате Огайо мужчина в состоянии алкогольного опьянения застрелил сотрудника местной полиции. Об этом сообщает полицейское управление города Толедо.
Как отмечается, 26-летний правоохранитель Энтони Диа прибыл на вызов к парковке строительного магазина, где посетители заметили пьяного мужчину. В тот момент, когда полицейский приблизился к мужчине, тот открыл огонь по сотруднику правоохранительных органов.
Полицейский находился в бронежилете, однако он его не спас. Диа получил смертельное ранение от выстрела.
После этого нападавший скрылся в лесу, где его искали стражи порядка с собаками и дронами. Позднее они обнаружили тело стрелка без признаков жизни.