В США побиты сразу два мировых рекорда по поеданию хот-догов

🌭 13-TIME CHAMPION 🌭@joeyjaws breaks his own world record by eating 75 hot dogs and wins his 13th title in 14 years 💪 pic.twitter.com/8euwBbK7qm — ESPN (@espn) July 4, 2020

В США 4 июля отмечается День независимости, и традиционно в эту дату в Нью-Йорке проходит чемпионат по поеданию хот-догов. В нынешнем году участникам соревнований удалось побить мировые рекорды как среди мужчин, так и среди женщин. Трансляцию мероприятия вёл телеканал ESPN.

Лучшим представителем сильного пола по поеданию блюда стал американец Джоуи Челюсти Честнат, ему удалось за 10 минут побить свой же рекорд и проглотить 75 сосисок, его лучшим результатом ранее было 74 в 2018 году. До этого он выигрывал конкурс в 2007, 2009, 2013, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах.

Среди женщин чуда также не произошло, первое место с 2014-го стабильно завоёвывает американка Мики Судо. Правда, в нынешнем году ей удалось весьма значительно улучшить мировой рекорд. За 10 минут она съела 48 с половиной хот-догов, тогда как ранее рекорд был только 41.

🌭 SEVEN STRAIGHT TITLES 🌭



Miki Sudo dominated the field, setting a women's record by eating 48.5 hot dogs and buns in 10 minutes 🤯 pic.twitter.com/dDdAnTJyla — ESPN (@espn) July 4, 2020

Отмечается, что из-за ситуации с коронавирусом обычно массовое соревнование проводилось не у закусочной Nathan's Famous в Бруклине, а в "секретном" месте, где было только по пять участников вместо 15 и ни единого болельщика, только судьи.