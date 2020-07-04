Амурский тигр загрыз смотрителя зоопарка Цюриха

В Цюрихе 55-летняя смотритель местного зоопарка была смертельно ранена в результате нападения пятилетнего тигра. Об этом сообщает портал Swissinfo.

— Это молодой хищник, который действует инстинктивно, как и все тигры, — объяснил случившееся директор зоопарка Северин Дрессен.

По данным журналистов, инцидент произошёл в общем вольере, где живущие в зоопарке тигры прогуливаются. Пострадавшая погибла на месте до приезда врачей. Её коллегам удалось привлечь внимание хищника, увести его от тела и заманить в клетку.

В настоящее время полицейские пытаются выяснить, почему женщина и тигр оказались там одновременно, ведь по правилам животные должны быть закрыты, если в их загон заходят работники.

Отмечается, что в зоопарке в настоящее время проживают два амурских тигра — пятилетняя самка по кличке Ирина, которую доставили из другого зоопарка для четырёхлетнего самца Саяна. И хотя свою прошлую партнёршу он смертельно ранил, к нынешнему нападению он не имеет никакого отношения.