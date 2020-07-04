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В США скончались старейшие в мире сиамские близнецы

В последние годы они страдали артритом.

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Фото © Daily Star

В США на 68-м году жизни скончались старейшие в мире сиамские близнецы Ронни и Донни Гэлион. Об этом сообщает Dily Star.

Около десяти лет назад близнецы были вынуждены перебраться к своему брату Терри в Дейтон, штат Огайо, чтобы он заботился о них. Около 200 добровольцев помогли сделать пристройку к его дому, чтобы им было комфортнее там находиться.

Я благодарен сообществу за то, что оно сделало, чтобы помочь Ронни и Донни переехать в их дом. Это позволило им жить со своей семьёй в течение последних десяти лет, — сказал журналистам их брат Джим.

На фоне ухудшающегося здоровья близнецам пришлось перебраться из дома в хоспис, где за ними круглосуточно наблюдали специалисты. Отмечается, что в 2014 году братья Гэлион превзошли достижение Чанга и Энга Банкеров, которые прожили до 62 лет.

Ранее Лайф рассказывал историю сиамских близнецов, которые, вопреки прогнозам, дожили до 18 лет и уже сдают на права.

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