В США скончались старейшие в мире сиамские близнецы

В США на 68-м году жизни скончались старейшие в мире сиамские близнецы Ронни и Донни Гэлион. Об этом сообщает Dily Star.

Около десяти лет назад близнецы были вынуждены перебраться к своему брату Терри в Дейтон, штат Огайо, чтобы он заботился о них. Около 200 добровольцев помогли сделать пристройку к его дому, чтобы им было комфортнее там находиться.

— Я благодарен сообществу за то, что оно сделало, чтобы помочь Ронни и Донни переехать в их дом. Это позволило им жить со своей семьёй в течение последних десяти лет, — сказал журналистам их брат Джим.

На фоне ухудшающегося здоровья близнецам пришлось перебраться из дома в хоспис, где за ними круглосуточно наблюдали специалисты. Отмечается, что в 2014 году братья Гэлион превзошли достижение Чанга и Энга Банкеров, которые прожили до 62 лет.