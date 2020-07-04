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Вирусолог рассказал, когда снизится агрессивность коронавируса

По его словам, инфекция нового типа не планирует вызывать осложнения, потому что тогда она не сможет передаваться дальше.

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Фото © Pixabay

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн уверен, что агрессивность коронавирусной инфекции может начать снижаться не менее чем через год. Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде".

Врач отметил, что данному вирусу невыгодно вызывать тяжёлую форму заболевания и убивать своего носителя, потому что тогда он не сможет передаваться дальше.

Альтштейн уточняет, что спада агрессивности CoViD-19 нужно ждать "от года до трёх лет", а возможно, и больше.

Специалист подчеркнул, что ранее исследователи уже изучили, как эволюционируют инфекционные заболевания, и пришли к выводу, что они протекают в тяжёлой форме только первое время, а потом становятся всё легче.

Коронавирусы в принципе приспособлены к тому, чтобы обращаться с организмами мягко, то есть пользоваться их возможностями, размножаться, жить за их счёт, не причиняя при этом сильного вреда, — добавил Альтштейн.

Врач надеется, что инфекция нового типа также пойдёт по этому пути. Он отметил, что SARS-CoV-2 отличается от других коронавирусов, в частности, высоким уровнем заразности.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил о новом пике инфицирования коронавирусной инфекцией в некоторых странах. Он заверил, что это не вторая волна. По его словам, пока нет точной уверенности в том, что будет ещё одна волна.

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