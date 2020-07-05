"Самый русский" финн Вилле Хаапасало стал продавцом хачапури

Известный в России финский актёр Вилле Хаапасало на фоне ситуации с коронавирусом, остался без привычных для звёзд источников дохода и открыл собственный фастфуд, в котором продаются исключительно хачапури.

— Планировались съёмки двух фильмов, телевизионных программ, какие-то проекты в театре, выставки. Но всё это отменилось либо перенеслось, и я остался не у дел, — поделился он в интервью "Комсомольской правде".

Вилли признаётся, что с грузинской кухней он хорошо знаком — у него собственный ресторан в Хельсинки. По его словам, он обратил внимание на то, как быстро народ разбирает лепёшки, и решил открыть уличную точку только с ними в деревне Пуумала.

Он отмечает, что жителей там не так много — около двух тысяч, однако ввиду отсутствия конкурентов и с учётом именитости повара желающих хоть отбавляй. Одна порция продаётся по 12 евро.