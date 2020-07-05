Трамп заявил, что США могут разработать вакцину от коронавируса раньше, чем он думал

Президент США Дональд Трамп в ходе обращения к нации по случаю Дня независимости заявил, что американские учёные, возможно, создадут вакцину от коронавируса раньше, чем закончится 2020 год.

— Дела у нас идут невероятно хорошо. Решение в виде медицинского препарата или вакцины у нас появится, вероятно, задолго до конца года, — сказал он.

При этом ранее он заявлял, что "не уверен" в том, что лекарство может появиться хотя бы в текущем году. Не обошёл Трамп стороной также и тему "виноватых" в ситуации, которая сложилась в мире из-за распространения коронавируса, к их числу он относит Китай.

— Обман Китая, его скрытность и попытки спрятать проблемы позволили вирусу распространиться на 189 стран, — заявил он.

Трамп также добавил, что считает КНР виноватой в распространении не только CoViD-19, но также и "других вирусов", однако о чём конкретно идёт речь, президент не уточнил.

Обострение отношений между Вашингтоном и Пекином с началом пандемии коронавируса перешло на новый уровень, в Белом доме даже заявляли о разрыве многострадальной торговой сделки, на заключение которой потребовалось несколько месяцев.