Над Белым домом прогремел салют и прошёл авиапарад в честь Дня независимости

Фото © Twitter / The White House

Президент США Дональд Трамп в рамках празднования Дня независимости принял авиационный парад, который прошёл в небе над Белым домом. Трансляция велась в официальном твиттер-аккаунте резиденции американского лидера.

Перед началом праздника в небе пролетел президентский борт номер один, а после этого американский лидер взял слово.

После достаточно длительного выступления американского лидера в небе над Белым домом появились самолёты эпохи Второй мировой войны, такие как военно-транспортные С-47, истребители "Мустанг", а также бомбардировщики B-25 Mitchell и гигантский B-29 Superfortress. К слову, именно лайнеры последней модели осуществляли ядерную бомбардировку Японии в 1945 году.

Вскоре после этого в небе появились самолёты эпохи корейской и вьетнамской войн. Не обошлось также без легендарного В-52, который используется уже почти 70 лет. За ними зрители увидели вертолёты Black Hawk и Apache, истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning, стратегический бомбардировщик B-1.

Видео © AP

Завершилось празднование Дня независимости грандиозным салютом в небе над Белым домом. Небо над американской столицей озарили тысячи залпов огня.