Над Белым домом прогремел салют и прошёл авиапарад в честь Дня независимости

Фото © Twitter / The White House
Президент США Дональд Трамп в рамках празднования Дня независимости принял авиационный парад, который прошёл в небе над Белым домом. Трансляция велась в официальном твиттер-аккаунте резиденции американского лидера.
Перед началом праздника в небе пролетел президентский борт номер один, а после этого американский лидер взял слово.
После достаточно длительного выступления американского лидера в небе над Белым домом появились самолёты эпохи Второй мировой войны, такие как военно-транспортные С-47, истребители "Мустанг", а также бомбардировщики B-25 Mitchell и гигантский B-29 Superfortress. К слову, именно лайнеры последней модели осуществляли ядерную бомбардировку Японии в 1945 году.
Вскоре после этого в небе появились самолёты эпохи корейской и вьетнамской войн. Не обошлось также без легендарного В-52, который используется уже почти 70 лет. За ними зрители увидели вертолёты Black Hawk и Apache, истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning, стратегический бомбардировщик B-1.
Видео © AP
Завершилось празднование Дня независимости грандиозным салютом в небе над Белым домом. Небо над американской столицей озарили тысячи залпов огня.
Happy Fourth of July! 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 pic.twitter.com/IwAeTsuZ5c— The White House (@WhiteHouse) July 5, 2020
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