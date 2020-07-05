Один человек погиб при пожаре в многоэтажке в Зеленограде

В Зеленограде в результате пожара в 16-этажном жилом доме погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по г. Москве.
— Было спасено 12 человек, из них один ребёнок. С вышележащих этажей дома, по лестничному маршу пожарными выведен 21 человек, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, возгорание началось на восьмом этаже, его площадь составила 35 квадратных метров. Горели личные вещи и мебель. К настоящему моменту огонь ликвидирован, причина случившегося не уточняется.
Серьёзный пожар случился прямо в центре российской столицы на Тверской улице в находящемся на реконструкции здании. Ему был присвоен четвёртый ранг сложности, ранее Лайф публиковал видео с места событий.
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