Один человек погиб при пожаре в многоэтажке в Зеленограде

В Зеленограде в результате пожара в 16-этажном жилом доме погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по г. Москве.

— Было спасено 12 человек, из них один ребёнок. С вышележащих этажей дома, по лестничному маршу пожарными выведен 21 человек, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, возгорание началось на восьмом этаже, его площадь составила 35 квадратных метров. Горели личные вещи и мебель. К настоящему моменту огонь ликвидирован, причина случившегося не уточняется.