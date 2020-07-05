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Врач рассказала, кому противопоказано мыться в холодной воде

Она также поведала, при какой воде лучше всего ведут себя моющие средства.

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Фото © Pixabay

Врач-дерматолог Екатерина Мокина заявила, что людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, не стоит мыться холодной водой. Об этом она рассказала в интервью "АиФ".

По словам специалиста, это противопоказано из-за рисков застудиться.

Потому что люди, непривычные к закаливанию и, например, обливаниям холодной водой, а также имеющие болезни сердца и сосудов, могут отреагировать очень необычно и серьёзно… Сосуды резко сужаются, а затем резко расширяются. И это даже у здоровых людей, — отметила Мокина.

Кроме того, как уточнила врач, моющие средства гораздо лучше ведут себя в тёплой воде. Холодная же не позволяет полноценно и правильно очистить кожу от этих средств, а также от различных загрязнений.

С точки зрения процесса мытья и качества смывания различных средств с кожи я бы не рекомендовала мыться под холодной водой, — поведала медик.

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