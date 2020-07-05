"Мы должны реализовать надежды Америки". Канье Уэст заявил, что идёт в президенты США

Американский певец Канье Уэст сообщил на своей странице в "Твиттере", что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов.

You have my full support! — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

— Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединённых Штатов, — написал он.

Пока непонятно, в каком именно году Уэст собирается бороться за кресло главы государства, однако свой пост в соцсети он сопроводил хештегом "Видение2020".

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск уже прокомментировал пост музыканта.

— Я полностью тебя поддерживаю, — ответил бизнесмен.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Канье Уэст заявляет об участии в президентской гонке. Ранее он сообщал, что планирует избираться на пост главы государства в 2024 году.