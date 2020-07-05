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"Мы должны реализовать надежды Америки". Канье Уэст заявил, что идёт в президенты США

Супруга Ким Кардашьян уже поддержал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

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Фото © Instagram / kanyew.est

Американский певец Канье Уэст сообщил на своей странице в "Твиттере", что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов.

Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединённых Штатов, — написал он.

Пока непонятно, в каком именно году Уэст собирается бороться за кресло главы государства, однако свой пост в соцсети он сопроводил хештегом "Видение2020".

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск уже прокомментировал пост музыканта.

Я полностью тебя поддерживаю, — ответил бизнесмен.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Канье Уэст заявляет об участии в президентской гонке. Ранее он сообщал, что планирует избираться на пост главы государства в 2024 году.

На данный момент главными соперниками в президентской гонке являются действующий лидер страны республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

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