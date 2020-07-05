Дальность поражения российских электромагнитных пушек увеличена до 10 километров

В России удалось увеличить дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами отечественных электромагнитных пушек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на два своих источника в оборонно-промышленном комплексе, теперь такое оружие может эффективно стрелять на расстояние до 10 километров. До этого оно могло поражать цели на дистанции один-два километра.

— Испытания электромагнитного оружия идут с 2015 года, последние полигонные стрельбы из ЭМИ-пушек (ЭМИ — электромагнитное излучение. — Прим. Лайфа) состоялись весной. В настоящее время средняя дальность эффективной стрельбы электромагнитных пушек по воздушным целям составляет семь-восемь километров, максимальная — примерно 10, — рассказал один из собеседников агентства.

Другой источник подчеркнул, что "уничтожение летательных аппаратов на дистанции в 10 километров обеспечивается за счёт сжигания электронных компонентов их бортовой аппаратуры". Он отмечает, что скорость выстрела из такой пушки равна миллисекундам и достигает цели мгновенно, так как электромагнитное излучение распространяется со скоростью света.

Стоит отметить, что во время испытаний российские ЭМИ-пушки сжигали без возможности восстановления различные приборы на земле, а также эффективно уничтожали беспилотные летательные аппараты.