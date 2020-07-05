На Алтае сотни человек собрались на вечеринке, несмотря на запрет массовых мероприятий

Видео © VK / Инцидент Барнаул

В Алтайском крае на шумную дискотеку недалеко от озера Ая собрались сотни человек, несмотря на те меры, которые были введены в регионе в связи с пандемией коронавируса. Видео, на котором видно, как люди веселятся и танцуют под музыку, выложено в социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщают очевидцы, вечеринка собрала примерно несколько тысяч человек. Все они были без защитных масок, санитарная дистанция также не соблюдалась.

Стоит отметить, что собравшиеся граждане проигнорировали запрет властей на проведение массовых мероприятий в крае.

Туристические базы Алтайского края вернулись к работе 27 июня, а в соседней Республике Алтай — 3 июля.