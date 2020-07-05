Врач заявил, что новая волна CoViD-19 будет ещё опаснее из-за сезонных ОРВИ

Новый рост заболеваемости коронавирусом в России ожидается в ноябре-декабре, и к этому следует серьёзно готовиться, поскольку ситуация будет осложнена сезонной вспышкой ОРВИ, симптомы которой очень похожи. Об этом заявил бывший глава Всемирного профсоюза врачей (WMA) профессор Леонид Эйдельман.

— Надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост, как каждый год, респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют и чихают, от тех, у кого CoViD-19. В этом большая проблема, — сказал он в интервью РИА "Новости".

Он убеждён, что именно в ноябре, когда осенняя вспышка ОРВИ совпадёт с прогнозируемой волной коронавируса, отечественная система здравоохранения должна быть полностью мобилизована. По его словам, рост заболеваемости будет большим, чем летом, когда были сняты ограничительные меры.

По мнению Эйдельмана, в настоящее время уже наблюдается распространение второй волны коронавируса по всему миру, которое было предсказано ещё весной. Он отмечает, что если не использовать данные, которые были получены исследователями других стран, то количество выявленных случаев будет значительно меньше, чем реальных.