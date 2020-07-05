В Австрии убит проситель убежища из России

В австрийском городе Герасдорф неподалёку от Вены был убит выходец из России, просивший у властей Австрии убежища. Об этом сообщает портал АРА.

По данным издания, стрелок подкараулил жертву на выходе из торгового центра и выпустил только одну пулю, которая стала смертельной. После этого он попытался скрыться на серебристом автомобиле.

Вскоре правоохранителям удалось обнаружить машину и предполагаемого стрелка в городе Линц. Он сдался без сопротивления.