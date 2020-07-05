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В Австрии убит проситель убежища из России

Предполагаемый киллер вскоре был задержан.

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Фото © ОЕ24

В австрийском городе Герасдорф неподалёку от Вены был убит выходец из России, просивший у властей Австрии убежища. Об этом сообщает портал АРА.

По данным издания, стрелок подкараулил жертву на выходе из торгового центра и выпустил только одну пулю, которая стала смертельной. После этого он попытался скрыться на серебристом автомобиле.

Вскоре правоохранителям удалось обнаружить машину и предполагаемого стрелка в городе Линц. Он сдался без сопротивления.

Ранее Лайф сообщал, что в США пьяный мужчина убил полицейского и покончил с собой.

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