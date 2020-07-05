Диетолог рассказал об опасности клубники

Польза, которую приносят плоды клубники, сомнительна, а сама она является сильным аллергеном и может вызывать опухание губ, языка, век или горла. Об этом заявил главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в интервью News.ru.

— Аллергия чаще всего возникает именно на садовую землянику. В ней больше белковых компонентов, которые являются антигенами для нашего организма. В дикой ягоде этих веществ гораздо меньше, — сказал он.

По его словам, нежелательные реакции на клубнику возникают примерно у 3% людей. В свою очередь, врач-диетолог Евгений Арзамасцев отметил, что в её плодах содержится мало витаминов и микроэлементов, хотя клетчатки и витамина С в них немало.

По его словам, наиболее полезной и "недооценённой" ягодой является жимолость, в которой содержится много всего полезного, она укрепляет иммунитет и борется с воспалениями. Положительно врач отозвался и о чернике с голубикой с их природными антиоксидантами, а также о вишне и черешне.