В Японии из-за непогоды погибло 18 человек

В результате сильнейших ливней, которые обрушились на юго-запад Японии, погибло минимум 18 человек. Об этом в воскресенье сообщило японское общественное телевидение.

Сообщается, что непогода привела к разливу рек, оползням и затоплению территорий.

Большинство жертв стихии являлись постояльцами дома престарелых в посёлке Кумамура (префектура Кумамото). Ещё семь человек числятся пропавшими без вести. Один человек был госпитализирован, он находится в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч жителей префектур Кумамото и Кагосима получили информацию с призывом готовиться к эвакуации из-за непогоды в этом регионе страны. В районах объявлен максимальный уровень опасности, который подразумевает, что существует непосредственная угроза жизни людей. Более шести тысяч домов в префектуре Кумамото остаются без электричества.

На помощь в эвакуации жителей и устранении последствий непогоды было направлено 10 тысяч военнослужащих. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что все эвакуационные центры, где разместят жителей пострадавших районов, будут организованы с учётом мер предосторожности в связи с пандемией коронавирусной инфекции.