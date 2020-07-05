"Капот всмятку, но манекены целы". Опубликовано первое видео краш-теста премиум-седана Aurus

Как и любой автомобиль, даже созданный для первых лиц государства, премиум-седан Aurus был обязан пройти краш-тест перед запуском в производство. Одна из моделей люксового авто испытывалась на прочность в центре испытаний ФГУП "НАМИ". Создатели машины воссоздали ситуацию практически лобового столкновения с препятствием на скорости 64 километра в час. В салоне находилось два манекена для имитации водителя и пассажира на переднем сиденье. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры краш-теста.

В ролике видно, что автомобиль при столкновении получает серьёзные повреждения. Капот в буквальном смысле всмятку. Однако подушки безопасности срабатывают, как и положено, благодаря чему спасают находящихся внутри манекенов. Именно поэтому автомобиль после серии испытаний был признан безопасным.