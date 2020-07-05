В Таиланде россиянку заподозрили в убийстве дочери

В Таиланде задержали женщину, которую подозревают в убийстве дочери. По предварительным данным, она после этого пыталась покончить с собой, сообщает The Pattaya News.

Инцидент произошёл в одном из домов курортного города Паттайя. При осмотре номера женщины правоохранители обнаружили тело полуторагодовалой девочки с множественными ушибами. Полицейским россиянка заявила, что в произошедшем виноват её муж, однако хозяин жилого комплекса рассказал, что женщина снимала комнату только с ребёнком. Кроме того, в номере были найдены пакетики с неизвестным веществом, предположительно, наркотическим.

Из-за попытки суицида 33-летнюю россиянку госпитализировали. Сейчас она находится под особым наблюдением и в ближайшее время пройдёт тест на наркотики. После этого женщину поместят под стражу на время расследования.