В Госдуме прокомментировали намерения Канье Уэста стать президентом США

Заявление о намерениях американского певца Канье Уэста участвовать в президентской гонке в США может говорить о том, что рэпер планирует создать альтернативное движение чернокожих американцев и направить их протестные настроения в нужное русло. Такое мнение высказала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

— Мы видим, как ориентирующаяся на Трампа часть американского истеблишмента (власть имущие. — Прим. Лайфа) пытается остановить "цветную революцию в США", предлагая сознательной части протестующих, выражаясь языком Трампа, "хорошую сделку". Получится ли это — покажет время, — поделилась она в беседе с РИА "Новости".

Однако в этом году Канье Уэсту баллотироваться на пост президента, вероятно, не удастся — в некоторых штатах уже закончились сроки выдвижения кандидатур. Кроме того, история практически не знает случаев, когда кандидат от третьей партии набирал большое количество голосов на президентских выборах. Последний раз такое получилось в 1992 году у бизнесмена Росса Перо, который подал документы в последний момент и набрал на выборах 19% голосов.