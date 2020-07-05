Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале недели

В ближайшие несколько дней в Москве будет пасмурно и мокро, но интенсивных дождей не ожидается. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, жителям и гостям столицы не следует ждать ясной, безоблачной погоды до 7 июля включительно.

— Небольшой дождь постоянно ожидается и сегодня, и завтра, и во вторник. Но осадки будут локальные и небольшие, так как воздушные массы становятся более сухими, потому что добавляется юго-восточный компонент переноса воздушных масс, — объяснил ТАСС научный руководитель центра Роман Вильфанд.

По его словам, в начале недели в Москве будет стоять облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями.