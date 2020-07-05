Курьерам Delivery Club пообещали выплатить долги по зарплате после их угрозы забастовкой

В Delivery Club заявили, что в ближайшие дни выплатят зарплату нескольким десяткам курьеров, которые не получили деньги за свой труд от бывшего логистического партнёра компании. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Delivery Club прекратила сотрудничество с партнёром, узнав о его долгах по зарплате. Курьерам предложили другие варианты трудоустройства. Но работники потребовали от компании погасить долг по зарплате за два месяца и пересмотреть условия договора. Свои деньги не получили более 30 человек. В случае неисполнения этих требований более 70 курьеров планировали устроить забастовку 6 июля.