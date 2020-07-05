Спасатели извлекли тела всех погибших при обрушении стены в Кировской области

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Спасатели завершили работы по извлечению тел погибших в результате обрушения стены строящегося торгового центра в городе Зуевке Кировской области. Как сообщает МЧС России, всего были извлечены тела трёх человек. Ещё один остался жив и был госпитализирован.
В ведомстве уточнили, что всего для спасательных работ были привлечены 63 человека, половина из которых — сотрудники МЧС. Кроме того, в разборах завалов было задействовано 16 единиц спецтехники.
Как ранее сообщал Лайф, обрушение произошло примерно в 11 утра по местному времени (совпадает с московским). По предварительной версии, во время работ могли рухнуть перекрытия.