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Спасатели извлекли тела всех погибших при обрушении стены в Кировской области

По предварительным данным, на стройке могли рухнуть перекрытия.

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Видео © МЧС России

Спасатели завершили работы по извлечению тел погибших в результате обрушения стены строящегося торгового центра в городе Зуевке Кировской области. Как сообщает МЧС России, всего были извлечены тела трёх человек. Ещё один остался жив и был госпитализирован.

В ведомстве уточнили, что всего для спасательных работ были привлечены 63 человека, половина из которых — сотрудники МЧС. Кроме того, в разборах завалов было задействовано 16 единиц спецтехники.

Как ранее сообщал Лайф, обрушение произошло примерно в 11 утра по местному времени (совпадает с московским). По предварительной версии, во время работ могли рухнуть перекрытия.

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