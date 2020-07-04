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"Ну, давайте!" Опубликовано видео со съёмок обращения Путина к россиянам

Президент произносил речь на фоне нового памятника советским солдатам, погибшим подо Ржевом.

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Процесс съёмок обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны 30 июня попал на видео. Некоторые кадры опубликовал на своей странице в "Инстаграме" журналист Павел Зарубин. Ролик фактически является анонсом программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

На кадрах записи видно, что глава государства в специальном павильоне на фоне памятника готовится произнести свою речь. Отдаёт команду "Ну, давайте", после чего начинается съёмка обращения.

В ходе своего обращения президент России Владимир Путин призвал граждан сделать свой выбор в голосовании по поправкам к Конституции РФ, напомнив, что мы голосуем не просто за изменения в основной закон, мы голосуем за страну, в которой хотим жить. Также глава государства в очередной раз подчеркнул, что Россия не допустит, чтобы подвиг советского народа в борьбе с нацизмом затёрли ложью.

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