"Ну, давайте!" Опубликовано видео со съёмок обращения Путина к россиянам

На кадрах записи видно, что глава государства в специальном павильоне на фоне памятника готовится произнести свою речь. Отдаёт команду "Ну, давайте", после чего начинается съёмка обращения.

В ходе своего обращения президент России Владимир Путин призвал граждан сделать свой выбор в голосовании по поправкам к Конституции РФ, напомнив, что мы голосуем не просто за изменения в основной закон, мы голосуем за страну, в которой хотим жить. Также глава государства в очередной раз подчеркнул, что Россия не допустит, чтобы подвиг советского народа в борьбе с нацизмом затёрли ложью.