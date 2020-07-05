В Чикаго в День независимости расстреляли прохожих. Погиб ребёнок

Четыре человека погибли в результате стрельбы в одном из центральных районов Чикаго в штате Иллинойс. Городская полиция сообщила, что среди жертв — 14-летний подросток, ещё два мальчика в возрасте 11 и 15 лет доставлены в больницу.

По предварительным данным, группа неизвестных расстреляла людей, которые праздновали на улице День независимости США. Злоумышленники скрылись с места преступления.