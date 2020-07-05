В Чикаго в День независимости расстреляли прохожих. Погиб ребёнок

Четыре человека погибли в результате стрельбы в одном из центральных районов Чикаго в штате Иллинойс. Городская полиция сообщила, что среди жертв — 14-летний подросток, ещё два мальчика в возрасте 11 и 15 лет доставлены в больницу.
PHOTOS: Teen girl among 4 killed in Englewood shooting that injured 4 others: police, read more from @lukewilusz at @Suntimes here...https://t.co/7NxEwcl8YF#Chicago #ChicagoScanner pic.twitter.com/h0LvqRIJ6i— Tyler LaRiviere (@TylerLaRiviere) July 5, 2020
По предварительным данным, группа неизвестных расстреляла людей, которые праздновали на улице День независимости США. Злоумышленники скрылись с места преступления.
В праздничные выходные протесты вспыхнули в США с новой силой. Демонстранты по всей стране вступали в столкновения с полицейскими и открывали огонь по празднующим. А во время выступления президента США Дональда Трампа на параде протестующие сожгли флаг США.