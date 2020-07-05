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В Чикаго в День независимости расстреляли прохожих. Погиб ребёнок

Группа неизвестных открыла огонь по участникам вечеринки.

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Четыре человека погибли в результате стрельбы в одном из центральных районов Чикаго в штате Иллинойс. Городская полиция сообщила, что среди жертв — 14-летний подросток, ещё два мальчика в возрасте 11 и 15 лет доставлены в больницу.

По предварительным данным, группа неизвестных расстреляла людей, которые праздновали на улице День независимости США. Злоумышленники скрылись с места преступления.

В праздничные выходные протесты вспыхнули в США с новой силой. Демонстранты по всей стране вступали в столкновения с полицейскими и открывали огонь по празднующим. А во время выступления президента США Дональда Трампа на параде протестующие сожгли флаг США.

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