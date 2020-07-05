Луч смерти. Как "секретная пушка" для российских кораблей посеяла панику в США

Прямых аналогов у этого оружия нет, и в США подобное устройство появится не скоро

Совершенно секретно?

Оружие, способное на время выводить противника из строя, создаётся во многих странах мира. В зависимости от выбранного направления разработчики такого оружия концентрируются на воздействии на ключевые органы чувств: зрение, слух, обоняние. Добиваются этого по-разному. Кто-то, как создатели американской микроволновой пушки ADS, пытается воздействовать на организм с помощью серии импульсов в диапазоне миллиметровых волн с частотой около 95 ГГц. Другие, например, создатели акустического оружия под названием LRAD, пытаются кратковременно вывести из строя человеческий слух, добравшись до барабанных перепонок с помощью сверхгромкого звука более 140 дБ.

Другие разработки направлены на уничтожение или кратковременное выведение из строя оптических средств — от тепловизоров и биноклей до снайперских прицелов. Это стало возможным благодаря сверхмощным лазерным комплексам, первые из которых приняли на вооружение армейские подразделения ещё в разгар холодной войны. Многие из этих комплексов действительно до сих пор составляют главную научную тайну и строго охраняются. Секрет состоит в том, что большая часть такого оружия — сугубо оборонительные системы, настроенные не на истребление противника, а на так называемое нелетальное воздействие.

Бьёт по глазам

Фото © Photo12/Universal Images Group via Getty Images

Однако термин "ослепляющее оружие", который используется в ряде СМИ для создания громких заголовков, появился много лет назад. Под "ослеплением", как правило, понимают один или серию лазерных импульсов из разных источников. Эти импульсы могут использоваться для противодействия многим устройствам. Вот далеко не полный список оружия, где используется такая (или максимально похожая) технология.

Система защиты самолёта президента США (Air Force One/VC-25)

Корабельный лазер Merlin (США)

(США) Комплекс бортовой обороны "Президент-С" (Россия)

(Россия) Самоходный лазерный комплекс 1К17 "Сжатие" (СССР)

(СССР) Комплекс "Антиснайпер" для поиска стрелков с оружием, использующих оптический прицел (Россия)

для поиска стрелков с оружием, использующих оптический прицел (Россия) Система безопасности комплекса зданий Службы внешней разведки (СВР, Россия)

Станция визуально-оптических помех 5П-42 "Филин"

И хотя лазерное оружие создаётся давно, с комплексом "Филин" связано сразу несколько любопытных историй. Главная особенность устройства, которое создавалось концерном "Росэлектроника", состоит в том, что "маленькая коробка" с лазерным излучателем получилась универсальной и с самого начала создавалась как универсальный комплекс обороны стратегически важных объектов. Если говорить простым языком, то "Филин" — это небольшой, но крайне мощный лазер, нечто среднее между лазерной указкой, которой подростки пытаются ослепить пилотов авиалайнеров, и лазерным комплексом "Пересвет", который создаёт проблемы беспилотникам и самолётам-разведчикам.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», на котором установлена станция «Филин». Фото © Wikipedia

Ещё в 2019 году создатель системы, начальник Управления научно-технического сопровождения проектов предприятия-разработчика Владимир Жаров рассказал, что принцип действия комплекса основан на частотной модуляции яркости излучения. Проще говоря, "Филин" генерирует серию сверхбыстрых импульсов, которые добираются до организма примерно так же, как вирус добирается до ничем не защищённой клетки в организме человека. Серия коротких импульсов поражает тех, кто наблюдает за кораблём, машиной или потенциально секретным объектом через объектив камеры, тепловизор или инфракрасный прицел. Врач-невролог Татьяна Лазарева отметила, что подобное воздействие в ряде случаев может привести к необратимым последствиям для человеческого организма.

Если говорить максимально просто, то результаты электроэнцефалограммы мозга у пациентов, переживших такое воздействие, покажут кратковременные, но серьёзные "провалы" активности участков мозга. Это сопоставимо с клиническими проявлениями при таких заболеваниях, как эпилепсия. В обычной жизни приступ эпилепсии у человека тоже часто провоцируется ярким светом — например, в ночном клубе или во время фейерверка. С учётом того, что органы зрения в момент наблюдения за тем или иным объектом ничем не защищены, такие импульсы максимально быстро достигают цели Татьяна Лазарева Врач-невролог, кандидат медицинских наук

Именно этим принципом объясняется и плохое самочувствие добровольцев, которые испытывали комплекс много лет назад. Наиболее частые отклонения от нормального самочувствия: головокружение, тошнота, дезориентация в пространстве.

Против кого работает?

Китайское агентство Sohu, нагнавшее ужас на американских военных новостями о том, что от нового лазерного комплекса матросы и офицеры на кораблях ВМС США будут слепнуть и глохнуть, в целом недалеко от истины. Как и большая часть из того, что создаёт российская военная промышленность, "Филин" — это сугубо оборонительное оружие. Его основной заказчик — не только ВМФ России, но и другие силовые структуры, например, Военная полиция, Росгвардия. Хитрость состоит в том, что "Филин" — модульная конструкция, которой можно увеличить или уменьшить мощность, увеличить или снизить угол обзора.

Инженер-физик, создатель системы автоматической частотной модуляции в радиолокаторе на боевых истребителях Михаил Топольский объяснил, что "Филин" нельзя считать оружием в привычном смысле этого слова.

Мы говорим о системе обороны. Это устройство защищает корабль или любую другую боевую единицу, которая принадлежит Российской Федерации, в той или иной точке земного шара. Сохранность боевой единицы может достигаться различными свойствами, и "Филин", пожалуй, один из самых гуманных, хотя далеко не самый приятный для противника Михаил Топольский Создатель системы автоматической частотной модуляции на боевых истребителях

Где работает и кого способен напугать?

На данный момент известно, что модернизированная версия комплекса "Филин" установлена на палубной надстройке фрегата дальней морской зоны проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков", на сторожевых кораблях с ракетами "Калибр" проекта 11356Р, а также на патрульных кораблях проекта 22160, то есть на всех кораблях, регулярно несущих боевое дежурство в Средиземном море. Источники Life.ru в ВМФ России отмечают, что "Филин" — это универсальное средство, способное обеспечить защиту корабля и экипажа и предотвратить морские инциденты, которые были возможны в прошлом.

Командиры боевых частей на фрегатах с ракетным оружием отмечают, что комплекс может "ослеплять" как пиратов, по ошибке принимающих военные корабли за гражданские глубокой ночью, так и наблюдателей противника, собирающих визуальные данные о российских кораблях. Командиры кораблей отмечают, что "Филин" работает как предупредительный, сигнальный выстрел из орудия, только, в отличие от пушки, наносит кратковременный вред не кораблю или имуществу, а операторам систем наблюдения.

По словам моряков, в данный момент на флоте используют две версии системы "Филин". Первая (так называемая базовая) работает на дальности до 3,5–5 километров. Точного названия второй системы моряки не сообщают, но, вероятно, речь идёт о комплексе "Филин-МР" ("Морской, расширенный"). Дальность его работы — до семи километров, угол обзора — от 30 до 50 градусов. Такой комплекс, по словам офицеров флота, в состоянии "выжечь" зрение наблюдателям на полтора-два часа.

Мощности комплекса достаточно, чтобы с гарантированно безопасного расстояния пресечь любую попытку опасного сближения. Комплексы пока ставятся в основном на крупные корабли, принимающие участие в боевых походах через акватории Средиземного моря, но и на Северном флоте такие комплексы уже есть, и Береговая охрана их постепенно получает Источники Life.ru в ВМФ России