"Остальные пусть умирают". США выкупили все запасы лекарства от коронавируса

С начала пандемии коронавируса США не раз обвиняли в "неспортивном" поведении. На этот раз американские компании выкупили почти весь запас противовирусных препаратов, доказавших свою эффективность против CoVid-19.

Деньги не проблема

С самого начала история взаимодействия государственных структур США и пострадавших от коронавируса напоминает поведенческий эксперимент, в котором Америка не столько помогает окружающим справиться с проблемами, сколько наблюдает за тем, что будет дальше. Самый громкий скандал разразился ровно в тот момент, когда CoViD-19 только-только ударил по Европе. В разгар пандемии появились новости о том, что американские военные вывезли из Италии почти 500 тыс. тестов на коронавирус с помощью военной авиации.

Изначально эта версия выглядела как одна из зарисовок к фильму-катастрофе, когда на ключевом этапе в ситуацию с эпидемией вмешиваются военные и уже от людей в форме и с оружием зависит дальнейшее положение дел. Но позднее появились детали. Тесты действительно вывозили американские военные, однако незаконной по юридическим правилам процедуру назвать нельзя. Когда разгорелся скандал, то выяснилось, что тест-системы производила не государственная структура, а частная фармацевтическая компания Copan Diagnostics со штаб-квартирой и центральным складом в итальянском городе Брешиа на севере страны.

По воздуху тесты на коронавирус были доставлены на авиабазу ВВС США Сигонелла на острове Сицилия. Оттуда военным самолётом тесты были вывезены беспосадочным рейсом на борту американского транспортного самолёта C-17 Globemaster. Разгрузили тесты на военной базе 278-го бронекавалерийского полка в Теннесси. В Copan Diagnostics позднее отметили, что не успели передать все затребованные партии тестов на CoViD-19 только из-за того, что всё авиасообщение Европы по "внешним" маршрутам было закрыто.

Представители итальянского фармгиганта после требований властей сразу раскрыли и покупателей — это некие частные компании, которые "были вынуждены прибегнуть к использованию военных самолётов за неимением других доступных вариантов". Впрочем, название компаний и фамилии тех, кто оплачивал 500 тыс. тестов на самую смертельную инфекцию последних лет, до сих пор держатся в тайне. С марта 2020 года Пентагон никак не реагировал на обвинения в тайной покупке 500 тыс. тестов на CoViD-19, однако 1 июля представитель Минобороны США Джонатан Хоффман и главный врач Объединённого комитета начальников штабов США Пол Фридрихс признали, что американские военные действительно вывезли тест-системы из Италии.

Наличные решают всё

Ещё один громкий скандал разразился ровно через месяц после начала пандемии. В начале апреля французские власти обвинили американских военных в том, что они намеренно выкупили за наличные огромную партию защитных масок и респираторов, которые были предназначены пожилым людям и постояльцам домов престарелых в нескольких провинциях. Во всём оказались виноваты и китайские поставщики, и американские спецслужбы. Первые аннулировали контракты на поставку масок задним числом и по надуманным причинам после того, как прямо в грузовом терминале или на взлётной полосе люди с приятными лицами предлагали поставщикам за маски вдвое больше денег.

Большая часть денег, разумеется, шла мимо кассы и исключительно наличными, поэтому точный объём заработанных на масочном ажиотаже денег нельзя посчитать даже примерно. С учётом того что США продолжают покупать в Китае по 2 с небольшим миллиарда масок в месяц, на одном самолёте с такими изделиями при должной сноровке можно заработать пару миллионов долларов. При этом американские СМИ позднее выяснили, что в стратегическом резерве страны из-за пандемии закончились не только маски, но и защитные очки, перчатки, медицинские халаты, антибактериальные спреи, жидкое мыло и многое из того, что поддерживает минимальный уровень гигиены в период пандемии.

Американцам — вакцину, остальным — как получится

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История с покупкой почти всех доступных запасов препарата "Ремдесивир" действительно вызывает немало вопросов. "Ремдесивир" — первый препарат для лечения коронавируса, одобренный для использования в США. Создали его ещё в 2015 году как эффективное средство для лечения вирусных гепатитов. Патентом на его производство владеет одна-единственная компания — калифорнийская Gilead Sciences. 500 тыс. доз "Ремдесивира", которые купило американское правительство, — это примерно трёхмесячный запас препарата.

Особенность состоит в том, что средний заявленный курс лечения "Ремдесивиром" — пять дней. Стоимость лечения — 3500 долларов за шесть-семь инъекций в зависимости от состояния больного. Путём нехитрых вычислений можно догадаться, что 500 тыс. доз будет достаточно для лечения лишь 80 тысяч пациентов, в то время как в США, только по официальным данным, почти три миллиона заражённых CoViD-19.

Поначалу Gilead поставляла препарат в американские клиники бесплатно, но теперь противовирусное средство можно купить только за деньги. Любопытно, что десять авторизованных Gilead заводов-производителей за пределами США за неделю оказались загружены предоплаченными заказами, на европейский рынок эти поставки не рассчитаны. Ещё одна особенность состоит в том, что с появлением вакцины против коронавируса полностью отказаться от противовирусной терапии всё равно будет нельзя.

Генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов, главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава России по ЦФО, доктор медицинских наук Андрей Малявин пояснил, что не стоит связывать препарат с появлением вакцины.

Не исключено, что подобные препараты будут востребованы после появления вакцины. Первые рабочие вакцины появятся в сентябре-октябре, и назвать их совершенными сложно. Хотя идёт разработка 134 вакцин различными компаниями в мире, применяются четыре модели производства вакцин, то есть достаточно понятно, как они работают. Но следует понимать, что вакцина — это не решение всех проблем. Практика показала, что нужно акцентироваться на адекватном, хорошем лечении и хорошей реабилитации. Андрей Малявин главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава России по ЦФО, доктор медицинских наук

Всего за несколько дней с "Ремдесивиром" сложилась уникальная ситуация: с одной стороны, есть и мощности, и сырьё для производства, но в аптеках Великобритании и почти всей Европы "Ремдесивир" в ближайшее время не появится. Сразу после публикации данных о том, что "спасение от коронавируса" теперь будет стоить денег, с заявлением выступил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

По словам Азара, "президент Трамп заключил сделку, чтобы обеспечить американцам доступ к первому авторизованному средству для лечения CoViD-19. Мы хотим, чтобы каждый американский пациент, которому нужен "Ремдесивир", мог получить его". О других потенциальных получателях этого лекарства речи в этом заявлении не шло, а это значит, что официальный Вашингтон, как и всегда, в первую очередь думает об американцах. О судьбах остальных, как обычно, подумают как-нибудь потом.

Представители Gilead не скрывают и объёмы поставок. Заказ Минздрава США, согласно заявлению главы компании Дэниела Одэя, в полтора раза выше планового производства "Ремдесивира" до конца 2020 года и составляет не менее 2 млн доз. Специалист по международному праву адвокат Борис Радаев отметил, что делиться уникальным лекарством с Европой США не обязаны.

Под действие новой резолюции о доступности вакцины от коронавируса этот препарат не подпадает. Он считается средством для терапии, а не для предотвращения заражения. У США есть полное право поступать так, как они считают нужными. Рынок есть рынок. Все компании, в том числе Gilead, — это частные структуры, нацеленные на извлечение выгоды из своего продукта. Никакого фокуса в том, что одни продают лекарство, а другие его покупают, нет Борис Радаев Специалист по международному праву, адвокат