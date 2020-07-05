За неделю от коронавируса вылечилось больше россиян, чем заболело

Вторую неделю подряд в России зафиксировано больше выздоровевших от коронавируса, чем новых заболевших. Такая статистика содержится в отчете федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. В период с 29 июня по 5 июля в стране было выявлено 46 814 заболевших, тогда как выздоровели 51 663 человека. За неделю до этого было зафиксировано 49 757 и 59 376 человек соответственно.

Таким образом прирост числа заболевших снизился за семь дней с 8,5% неделей ранее до 7,4%. Среднесуточный показатель также уменьшился с 1,17% до 1,02%. А вот доля выздоровевших пациентов возросла с 62,9% до около 66,2%.