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В России за сутки выявлено ещё 6736 случаев коронавирусной инфекции

Общее число выздоровевших в стране превысило отметку в 450 тысяч человек.

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Фото © ТАСС / Муса Салгереев

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 6736 человек. Таким образом, общее число заразившихся достигло 681 251, сообщает Федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.

За последние сутки в России выявлено 6736 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 2005 случаев (29,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

Данные © Оперативный штаб

Лидером по ежедневному приросту по-прежнему остаётся Москва, но и там число новых случаев стремительно снижается. На втором месте Московская область и Санкт-Петербург.

За сутки зафиксировано 134 летальных случая. За весь период в стране скончался 10 161 человек с коронавирусом. Выписан по выздоровлении ещё 3871 человек. Общее число выздоровевших достигло 450 750 человек.

Эпидемия коронавирусной инфекции в России идёт на спад: открываются парки, рестораны, магазины и многие другие объекты городской инфраструктуры. Уже давно отменён пропускной режим в регионах, а туристам больше не надо отправляться на обязательную двухнедельную обсервацию по прилёте на курорты Крыма и Краснодарского края. Ежедневно идёт на поправку несколько тысяч человек, а их число превышает количество новых заражённых. Единственное важное правило, которое необходимо соблюдать россиянам, — это масочный режим.

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