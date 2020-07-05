В России за сутки выявлено ещё 6736 случаев коронавирусной инфекции

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 6736 человек. Таким образом, общее число заразившихся достигло 681 251, сообщает Федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.

— За последние сутки в России выявлено 6736 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 2005 случаев (29,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

Данные © Оперативный штаб

Лидером по ежедневному приросту по-прежнему остаётся Москва, но и там число новых случаев стремительно снижается. На втором месте Московская область и Санкт-Петербург.

За сутки зафиксировано 134 летальных случая. За весь период в стране скончался 10 161 человек с коронавирусом. Выписан по выздоровлении ещё 3871 человек. Общее число выздоровевших достигло 450 750 человек.