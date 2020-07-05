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Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 157 тысяч

За минувшие сутки из столичных больниц был выписан 561 пациент.

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Фото © ТАСС / EPA / SERGEI CHIRIKOV

В Москве общее количество выздоровевших пациентов с коронавирусом выросло до 157 020 человек. Такую статистику о ходе борьбы с заболеванием за последние сутки привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 561 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157 020, — заявила вице-мэр.

В столичной мэрии обратились к тем, кто уже переболел коронавирусом, с просьбой о донорстве плазмы крови.

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