Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 157 тысяч

В Москве общее количество выздоровевших пациентов с коронавирусом выросло до 157 020 человек. Такую статистику о ходе борьбы с заболеванием за последние сутки привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 561 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157 020, — заявила вице-мэр.