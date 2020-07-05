Учёные доказали возможность лечить язву желудка с помощью бега

Однако нерегулярные тренировки не окажут никакого эффекта, а принуждение к занятиям может только ухудшить ситуацию.

Занятия бегом определённой продолжительности и интенсивности могут способствовать лечению язвы желудка. К такому выводу пришли учёные Института физиологии имени Павлова РАН. В ходе эксперимента они доказали прямую связь между таким физическим упражнением и образованием глюкокортикоидных гормонов.

— Стресс, вызванный бегом, в зависимости от его режима и интенсивности в определённых условиях может уменьшать язвообразование в желудке. Мы показали, что это происходит за счёт того, что во время бега высвобождаются глюкокортикоидные гормоны и они оказывают противоязвенное действие, — объяснила ТАСС директор института Людмила Филаретова.

При терапии бегом нужно принимать во внимание природу язвы — появилась ли она в результате стресса или из-за приёма индометацина. При стрессовом виде язвы тренироваться можно только в добровольном режиме. Поскольку бег сам по себе выступает стрессорным фактором, болезнь может, наоборот, ухудшиться.

Нерегулярные тренировки не окажут никакого эффекта, в то время как ежедневные занятия способствуют лечению язвы. Исследователи советуют совершать размеренные и длительные пробежки.