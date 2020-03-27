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Регион
Опубликовано 27 марта 2020, 00:58
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"Главное — преодолеть страх". Бритни Спирс заявила, что побила рекорд Усэйна Болта в беге на 100 метров

А в феврале певица сломала ногу.

Знаменитая поп-певица Бритни Спирс заявила о своём рекордном достижении в беге на 100 метров.

Американка похвасталась, что смогла преодолеть дистанцию меньше чем за шесть секунд. В "Инстаграме" она выложила скрин таймера на отметке 5,97.

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / britneyspears / usainbolt

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / britneyspears / usainbolt

Пробежала мои первые пять секунд! Ключ в том, чтобы преодолеть свой страх. Обычно я бегу за шесть или семь, а в первый раз вообще пробежала за девять. Но теперь я сделала это! 100 метров, — написала певица.

Фото © Twitter / Andy Ha

Фото © Twitter / Andy Ha

Стоит отметить, что мировой рекорд на этой дистанции принадлежит восьмикратному олимпийскому чемпиону Усэйну Болту, пробежавшему 100 метров в 2009 году за 9,58 секунды. Среди женщин лидерство удерживает американка Флоренс Гриффит-Джойнер, пробежавшая дистанцию за 10,49 секунды в 1988 году.

Подписчики певицы усомнились в достижении Бритни и написали о возможной ошибке американки в определении размера преодолённой дистанции. Тем более учитывая, что в феврале Спирс сломала ногу.

Спустя некоторое время звезда удалила пост и написала, что пошутила, потому что ей скучно на карантине.

Ранее Бритни выложила несколько горячих фото со своим бойфрендом Сэмом Асгари, поздравив его с 26-летием.

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Артур Лапсаков
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